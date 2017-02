SKĐS - Năm An toàn giao thông 2017 với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông tới khu dân cư, mọi người dân, mọi cơ quan, tổ chức, trường học.